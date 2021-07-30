Модель Kia, которую похоронили журналисты, может остаться в строю

Речь идёт о фастбеке Kia Stinger, который недавно узнал о своей грядущей отставке: по слухам, производство модели могут прекратить уже в 2022 году из-за низкого спроса. Однако официальные лица говорят, что пока окончательного решения не принято.

Разумеется, создавать преемника модели, которая не продаётся, резона нет. Но это утверждение верно лишь в том случае, если модель останется верна своей идеологии.

Издание ChosunBiz со ссылкой на вице-президента по дизайну Kia Карима Хабиба пишет, что компания готовит новый Stinger.

Если быть точнее, то на смену Stinger придёт новый электрический седан, который может сохранить имя предшественника или же получить новый индекс, например, EV8.

В настоящее время Kia Stinger в России можно купить начиная от 2 509 900 рублей. Моторная гамма представлена двухлитровым T-GDi мощностью 197 и 247 л.с., а также 3.3 V6 T-GDi с отдачей 370 л.с. В базовой комплектации фастбек имеет задний привод, в остальных - полный.