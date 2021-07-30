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30.07.2021 16:02
Рубрика: Власть

Мурашко: С ЕС идут консультации о признании сертификатов о вакцинации

Текст: Евгения Думанская

Консультации о взаимном признании сертификатов о вакцинации ведутся с Евросоюзом в разных форматах, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Страны ШОС обсуждают взаимное признание вакцинных сертификатов

Он отметил, что технические консультации ведет Минздрав, они проводятся как с Евросоюзом, так и с некоторыми странами в отдельности. Пока, как сообщил министр в беседе с "Интерфаксом", о каких-то результатах говорит рано.

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер в начале июля заявил о старте обсуждения взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса с Россией. В Минздраве подтвердили получение запроса и выразили готовность к общению по этому вопросу.

Россия обсуждает взаимное признание сертификатов о вакцинации и с другими странами, например, на этой неделе был запущен процесс общения с Таиландом.

Кстати, с 30 июля изменились требования к сдаче ПЦР-теста на коронавирус после возвращения из-за границы. Теперь россиянам дается четыре дня, чтобы загрузить результат на портал госуслуг. До получения результата необходимо соблюдать самоизоляцию.

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