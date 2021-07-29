Роспотребнадзор продлил срок сдачи ПЦР-теста после возвращения из-за границы

Теперь россияне, которые не поставили прививку и не болели коронавирусом, могут сдать ПЦР-тест после возвращения из-за границы в течение четырех дней. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 30 июля. Россияне при возвращении из-за границы должны будут разместить на портале госуслуг результаты теста на коронавирус в течение четырех дней после прибытия. Сейчас на это дается три дня. До получения результата ПЦР-теста, как и прежде, необходимо соблюдать самоизоляцию, отмечается в документе.

За минувшие сутки в России подтверждено 23 270 случаев COVID-19 в 85 регионах, всего с начала пандемии заболели свыше 6,2 миллиона человек. В мире зафиксировано уже более 196 миллионов случаев.

Кстати, как стало известно, Болгария обновила условия въезда для туристов. Теперь можно будет предъявить только один документ: сертификат о вакцинации на английском языке, отрицательный ПЦР-тест, результат экспресс-теста на антигены или справку о перенесенном коронавирусе.