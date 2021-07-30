НАСА: Запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа

Отложенный ранее запуск космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее третьего августа. Об этом заявил менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич, отметив, что дополнительное окно запуска намечено на четвертое августа.

Накануне НАСА сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner из-за внепланового включения двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС, пишет ТАСС. Для стабилизации станции было решено запустить двигатели российского корабля "Прогресс". Отмечается, что угрозы экипажу не было.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что на МКС все в порядке. "Экипаж отдыхает. И вам советую", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что модуль "Наука" пристыковался к станции накануне после восьми суток полета. Впервые за одиннадцать лет МКС получила новый российский модуль. "Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная на орбиту Россией. Его масса - 20 350 кг. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м. Ресурс "Науки" установлен до 2027 года с возможностью продления до 2030 года.