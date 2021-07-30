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30.07.2021 00:28
Рубрика: Общество

НАСА: Запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа

Фото: REUTERS/JOE SKIPPER Фото: REUTERS/JOE SKIPPER
Фото: REUTERS/JOE SKIPPER

Отложенный ранее запуск космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее третьего августа. Об этом заявил менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич, отметив, что дополнительное окно запуска намечено на четвертое августа.

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Накануне НАСА сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner из-за внепланового включения двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС, пишет ТАСС. Для стабилизации станции было решено запустить двигатели российского корабля "Прогресс". Отмечается, что угрозы экипажу не было.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что на МКС все в порядке. "Экипаж отдыхает. И вам советую", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что модуль "Наука" пристыковался к станции накануне после восьми суток полета. Впервые за одиннадцать лет МКС получила новый российский модуль. "Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная на орбиту Россией. Его масса - 20 350 кг. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м. Ресурс "Науки" установлен до 2027 года с возможностью продления до 2030 года.

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