Правительство РФ может временно ограничить экспорт бензина

Уже в ближайшие дни в кабмин могут поступить предложения от Минэнерго, касающиеся введения временных ограничений на экспорт бензина, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что правительство рассматривает этот вариант дополнительно, так как спрос увеличивается и необходимо прежде всего обеспечить внутренний рынок. В Минэнерго ранее анонсировали возможность приостановки экспорта.

Как добавил вице-премьер, сейчас давление на биржевые цены сохраняется.

"Хотя они и выросли за вчерашний день, перед этим они несколько дней падали, то есть волатильная ситуация достаточная, надо рынок стабилизировать", - цитирует его ТАСС.

Биржевые цены на бензин в этом месяце побили немало рекордов. Так, 22 июля цена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы тоже несколько раз превышали свой максимум.