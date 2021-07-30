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30.07.2021 03:12
Рубрика: Власть

Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2"

Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал слова председателя фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамия. Ранее он заявил, что непубличная часть встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет на "повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку-2".

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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По словам Пушкова, жаль, что мир не станет свидетелем того, как Зеленский устроит выволочку Байдену, поставит его на место, все выскажет "на повышенных тонах", а затем заставит каяться за позицию по газопроводу.

Перед лицом собирающегося в США грозного президента Украины Байдену остается лишь еще раз перенести визит, бежать прочь от его гнева, пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной! Однако, отметил сенатор, этого не произойдет, так как Киеву некуда больше податься.

"А о гневе Зеленского, с которым он якобы приедет к Байдену, пусть и дальше рассказывают легковерной украинской публике", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "Северном потоке-2". Он заявил, что игра не завершилась, а была переведена в овертайм, а у украинской стороны есть еще "два тайма и серия пенальти" для защиты своих интересов. Пушков отметил, что Кулеба, видимо, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла. "Теперь она может лишь клянчить компенсацию у сильных игроков. А настаивать на своем - все равно, что бить пенальти в свои ворота", - заключил российский сенатор.

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