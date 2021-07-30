Работавших с модулем "Наука" специалистов наградят

Все специалисты, работавшие с многоцелевым лабораторным модулем "Наука", будут представлены к наградам. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Все специалисты, проявившие в ходе подготовки МЛМ к запуску и во время самого полета свой высокий профессионализм и волевые качества, будут представлены к наградам", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

29 июля в 16 часов 29 минут 06 секунд по московскому времени лабораторный модуль "Наука" причалил к МКС. По данным телеметрии и докладам экипажа, бортовые системы станции и модуля функционируют в штатном режиме.

Впервые за 11 лет станция получила новый российский модуль. Его полет от стартовой площадки космодрома Байконур занял восемь дней. По словам специалистов, чтобы полностью интегрировать модуль в МКС, понадобится до десяти выходов в космос, каждый - минимум по шесть с половиной часов.

NASA поздравило российских коллег с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля с МКС.

"Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная на орбиту Россией. Ресурс "Науки" установлен до 2027 года с возможностью продления до 2030 года.