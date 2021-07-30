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30.07.2021 12:03
Рубрика: Легковые авто

Рассекречен интерьер минивэна Hyundai Custo

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

В начале недели компания Hyundai показала внешность минивэна Custo. Сегодня корейская марка рассекретила интерьер данной модели.

Фото: www.motorpasion.com.mx
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Итак, переднюю часть внутреннего убранства отличает фирменное рулевое колесо, компактный цифровой щиток приборов, вертикальный 10,4-дюймовый планшет, а также кнопочный селектор и подрулевые лепестки, которые отвечают за управление автоматической трансмиссией.

Семиместный Hyundai Custo имеет посадочную схему 2+2+3. Кресла второго ряда оснащаются электроприводом, различными регулировками, выдвижными подставками для ног. В салоне предусмотрена и двухсекционная панорамная крыша.

Что касается дизайна экстерьера, то оперение Custo выполнено в стилистике нового Tucson. При этом боковины кузова обладают рельефными выштамповками.

Длина минивэна составляет 4950 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1734 мм. Колёсная база - 3055 мм. Машина оборудована сдвижными дверями сзади.

В линейку силовых агрегатов автомобиля войдут бензиновые "турбочетверки" объёмом 1,5 литра (170 л. с.) и 2,0 литра (236 л. с.). Оба мотора работают в связке с 8-ступенчатым "автоматом". Привод - передний.

Custo разработан совместным предприятием Beijing Hyundai и будет продаваться на рынке Китая. В этой стране модель составит конкуренцию Honda Odyssey и Buick GL8 Avenir. Премьера должна состояться в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai