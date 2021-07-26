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26.07.2021 17:05
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показала минивэн Custo - конкурента Kia Carnival и Honda Odyssey

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai опубликовала официальные изображения новой модели - минивэна Custo. Модель создана совместным предприятием Beijing Hyundai и будет продаваться на рынке Китая.

Фото: www.blog.naver.com/sunghoon617/222436990744
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На тизерах видно, что Custo получил переднюю часть в стилистике нового Tucson. Рельеф боковин, просматривающийся на тизерах, говорит о том, что минивэн исповедует концепцию Hyundai под названием "Параметрическая динамика".

Длина Hyundai Custo составляет 4950 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1734 мм, длина колёсной базы - 3055 мм. У нового Kia Carnival параметры следующие: 5155 × 1995 × 1750 мм и 3090 мм соответственно. Салон автомобиля имеет только 7-местную конфигурацию, в будущем могут появиться версии с раздельными креслами на втором ряду.

Для модели предложат два турбомотора объёмом 1.5 и 2.0 литра, мощность которых составляет 170 и 236 л.с. Оба работают в паре с 8-диапазонным "автоматом".

О дате премьеры и сроках начала продаж пока ничего не сообщается. В Китае Custo будет конкурировать с Honda Odyssey и Buick GL8 Avenir.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai