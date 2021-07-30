Андрей Воробьев: Жители Подмосковья активно прививаются от COVID-19

В подмосковном Серпухове запустили производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Уже к сентябрю планируется выпустить 1 миллион доз, а после выхода производственной линии на полную мощность завод будет выпускать до 5 миллионов доз в месяц.

"Это серьезный объем, вакцина имеет экспортный потенциал", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, приехав на запуск производства.

Он добавил, что жители области активно прививаются от COVID-19 и очень важно, чтобы у них была возможность выбора вакцины. Новая линия, открытая на заводе в поселении Оболенск, поможет этому.