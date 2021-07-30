В Подмосковье стартовало промышленное производство вакцины "ЭпиВакКорона"

Открывая новое производство, первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков отметил, что масштабирование вакцин - то есть переход от локального их производства на базе научных институтов к промышленному, - это "узкое горлышко", тем более, когда препараты новые, а потребности в них - десятки и сотни миллионов доз. "По мере продолжения широкой вакцинации на счету каждая доза, каждый комплект вакцин, - сказал Осьмаков. - Сейчас в нашем арсенале четыре вакцины против COVID-19. Все они эффективны, все работают на окончание эпидемии. И каждая новая площадка для расширения их производства очень важна".

"Герофарм" одна из ведущих российских биофармкомпаний, здесь производят пептидные лекарственные препараты - современные генноинженерные инсулины, биопрепараты для лечения неврологических и офтальмологических заболеваний. Поэтому технологическое оснащение и компетенции персонала предприятия позволили быстро подключиться и "встроиться" в производственный цикл по выпуску "ЭпиВакКороны", единственной в нашей стране пептидной вакцины против COVID-19.

"Сначала, еще в прошлом году, мы начали производить ключевой компонент вакцины - белок-носитель, и начиная с декабря начали поставлять его "Вектору". Вторым шагом нашего сотрудничествастал трансфер полного технологического цикла - все необходимые работы и процедуры для запуска производства вакцины были проделаны в сжатые сроки", - сообщил глава фармкомпании Петр Родионов.

На сегодняшний день вакциной "ЭпиВакКорона" привито уже более миллиона человек, и мониторинг за привитыми (а широкое использование препарата началось в апреле) позволяет сделать вывод о высоком профиле эффективности и безопасности вакцины, сообщил гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов. Максютов считает необоснованными критические публикации и высказывания в соцсетях, авторы которых называют "ЭпиВакКорону" неэффективной. Судить об эпидемиологической эффективности, то есть как вакцина защищает о заражения в условиях обычной жизни, можно судить только после окончания третьей фазы клинических исследований. Ее результаты ученые "Вектора" планируют опубликовать в сентябре, и тогда вопросы будут сняты.

"Но уже сейчас результаты вакцинации уже более чем одного миллиона человек позволяют нам уверенно говорить о том, что "ЭпиВакКорона" отлично работает. После полного прививочного цикла из двух доз вакцины коронавирусом заражается чуть более 0,5%, - подчеркнул Максютов. - То есть из каждых 200 человек, кто выбрал наш препарат для защиты себя и близких, заболевает COVID-19 только 1 человек".

После прививки "ЭпиВакКороной" COVID-19 заболели чуть более 0,5%

Причем, уточнил эксперт, речь идет именно об индийском штамме "дельта", который более заразен по сравнению с исходным, и сейчас уже 95% от общего числа случаев заболевания COVID-19 в России приходится именно на этот штамм.

Между тем

На фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом ВОЗ дала довольно мрачный прогноз: к 2022 году, как эксперты организации надеялись раньше, с пандемией справиться вряд ли удастся. В ВОЗ не придумали ничего нового, что можно было бы противопоставить распространению инфекции, здесь по-прежнему призывают активно вакцинироваться и соблюдать меры защиты.

В Европе говорят уже о четвертой волне коронавируса, вызванной "дельта"-штаммом, и вводят ограничения для непривитых. Франция одной из первых в ЕС объявила обязательную вакцинацию медиков, в Италии дискутируют по поводу прививок учителям. Германиия ужесточила правила въезда в страну для невакцинированных. На Кипре туристов до конца лета обязали еженедельно проходить ПЦР-тесты или сдавать анализы на антитела - опять же тех, у кого нет прививки. А Израиль пошел еще дальше - здесь начали массовую ревакцинацию третьей дозой вакцины Pfizer, объявив, что эффективность вакцинации двумя дозами против "дельты" не превышает 39%.

В нашей стране специалисты также не исключают, что ситуация может осложниться осенью. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, новый подъем заболеваемости в сентябре может быть связан с возвращением россиян из отпусков, возобновлением учебы, то есть когда социальные контакты вновь усилятся. И выход один - надо ускорить вакцинацию.

Кстати, проведение тотальной обязательной вакцинации поддерживает 29% врачей. Это показал опрос, проведенный сервисом дистанционного обучения медработников Vrachu.ru. В опросе приняли участие 1842 медработника из всех федеральных округов - на вопросы анкеты они отвечали анонимно. Большинство врачей ответственно относится к вопросу вакцинации. Так, почти 73% ответивших уже сделали прививку. Еще 18,3% собираются вакцинироваться. Примерно такая же доля врачей рекомендует прививаться своим пациентам.