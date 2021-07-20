Вирусолог назвал преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"

Вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна и не имеет побочных эффектов, рассказал РИА Новости профессор вирусологии Университета Квинсленда Александр Хромых.

Кроме того, по словам специалиста, этот препарат прост в производстве и транспортировке.

"Одним из преимуществ пептидных вакцин является их безопасность и низкая реактогенность, что и было показано в опубликованных испытаниях на людях", - уточнил он.

Хромых отметил, что "ЭпиВакКорона" особенно подходит пожилым и людям со слабым иммунитетом или иммунодефицитными заболеваниями.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".