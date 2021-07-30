В Минпромторге заявили об увеличении объемов производства "ЭпиВакКороны"

В связи с проведением масштабной вакцинацией против COVID-19 потребность в вакцинах в регионах остается высокой, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков на открытии производства вакцины "ЭпиВакКорона" на предприятии компании "Герофарм" в подмосковном Оболенске. Российские фармкомпании активно наращивают производство всех четырех вакцин, которые зарегистрированы и применяются в России на сегодняшний день.

"По мере продолжения широкой вакцинации на счету каждая доза, каждый комплект вакцин, - сообщил Василий Осьмаков. - Сейчас в арсенале четыре вакцины против COVID-19 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они эффективны, все работают на окончание эпидемии. И каждая новая площадка для расширения их производства очень важна, поэтому мы сегодня здесь, в Оболенске, на предприятии "Герофарм".

Как сказал генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов, запуск полного цикла производства вакцины "ЭпиВакКорона" на предприятии компании позволит с сентября довести ее выпуск до 5 миллионов доз в месяц.

"Хочу отметить важность сотрудничества научных коллективов и производств - это одно из узких горлышек в нашей фармотрасли", - отметил Василий Осьмаков.

Именно масштабирование вакцинных препаратов - перенос их производства с ограниченных по мощности производственных линий в научных институтах, где они разрабатывались, на крупные промплощадки - остается на сегодня важнейшей задачей, - подчеркнул первый замминистра.