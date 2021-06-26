Мурашко объяснил, кого будут прививать вакциной "Спутник лайт"

По словам министра, вакцина разрешена только для людей моложе 60 лет, преимущественно она предназначена для вакцинации переболевших и вакцинированных.

"Но и мы считаем, что для определенных категорий населения также будем использовать", - цитирует Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава добавил, что вакцинация является фактором коллективной безопасности, и уже есть результаты - так, отмечено снижение заболеваемости и смертности среди населения старше 60 лет, на вакцинацию которого был сделан упор в первую очередь.

"Спутник лайт" - первый компонент вакцины "Спутник V", который был зарегистрирован в начале мая, а сегодня вышел в гражданский оборот. Препарат создан на основе аденовируса человека.