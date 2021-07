Третий международный фестиваль веб-сериалов открылся в Нижнем Новгороде

В этом году в программе фестиваля заметное место занимают российские проекты разных жанров, что говорит о стремительном развитии веб-индустрии в стране. Министр культуры Ольга Любимова в приветственном слове (оно демонстрировалось в видеозаписи, поскольку она в эти дни принимает участие во встрече министров культуры стран "Большой двадцатки" в Риме) отметила, что на участие в конкурсе фестиваля в этом году было получено более 3 000 заявок из 70 стран. Отборочная комиссия рассматривала заявки, поступившие за два года. В Основной конкурс вошли 43 проекта - 17 российских веб-сериалов и другие - из Бразилии, США, Республики Корея, Швейцарии, Уругвая, Франции, Австралии, Аргентины, Италии, Канады, Германии, Испании, Израиля, Нидерландов, Казахстана. В Конкурс первых серий отобраны девять проектов - пять будущих сериалов из России и работы из США, Германии, Великобритании и Китая.

"Программа этого года, российская ее часть подтверждает, что за три года веб-сериалы стали неотъемлемой частью медиапространства и нашей киноиндустрии,- говорит создатель фестиваля Антон Калинкин. - На сегодняшний день практически все игроки на рынке производят, инвестируют или разрабатывают веб-сериальный контент. И нас это не может не радовать, потому что зритель получает интересный динамичный и качественный продукт, а фестиваль получает интереснейшую сильную программу. Также следует отметить, что в последнее время интерес к нашему контенту очень высок на мировых фестивалях - российские веб-сериалы в конкурсе практически всех международных веб-смотров".

Среди российских проектов в Основном конкурсе - продолжение популярного веб-сериала "Миллионер из Балашихи" (онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD в день открытия фестиваля выложил у себя первые серии). Первый сезон "Миллионера..." стал победителем Realist Web Fest в 2019 году. В конкурсе и второй сезон "Типа кино", также принимавшего участие в прошлом фестивале, и новая работа режиссера Шоты Гамисония, лауреата Realist Web Fest за веб-сериал "В постели". Его новый проект "Секреты семейной жизни", главные роли в котором сыграли Алена Михайлова и Петр Скворцов, произведен продюсерской компанией "Среда" для онлайн-кинотеатра Kion. В программе также представлен проект Okko "Записки отельера #Гельвеция", веб-сериал социальной сети "Одноклассники" "Пять с плюсом" с Лукерьей Ильяшенко и Дмитрием Ендальцевым, интерактивный сериал #ДАНЯИЗВИНИ, созданный СТС для платформы TikTok c Алексеем Лукиным, размещенная на ivi драма #FAKE_NEWS, веб-хоррор ТВ3 "Не бойся" и новый проект продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова "Инопланетяне среди нас".

Кроме того, на награды третьего Realist Web Fest претендует и множество российских независимых веб-сериалов. Это подростковая драма "Сама дура", выросшая из одноименной короткометражки Анны Зайцевой, собравшей более 30 млн просмотров на YouTube, откровенный сериал Ян Гэ "Выйти нельзя остаться", режиссерский проект "Систер" сценариста фильма "Тренер" Сергея Четверухина, анимация студии "Дикий Диджитал" "Последние дни трэша", основанное на реальных неудачных свиданиях драмеди "Естественный отбор" Кирилла Алехина, креативный проект "ITamara", одним из продюсеров которого выступил Вадим Галыгин, необычное мокьюментари "П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой" и ироничный "Полицейский с Ютюба" с Федором Лавровым в главной роли.

Среди зарубежных проектов, отобранных в конкурс фестиваля - уже завоевавшие популярность и получившие множество международных призов пародийная немецкая костюмная комедия о трудностях эмансипации в конце XIX века Haus Kummerveldt и трогательное австралийско-испанское драмеди Cancelled, снятое автором хита "Витая в облаках" по мотивам истории с его собственной отмененной из-за пандемии свадьбы. Также в этой секции - новый сезон выдающейся канадской трагикомедии Public Writer со снимавшимся у Франсуа Озона, Тодда Хейнса и Дени Вильнева актером Эммануэлем Шварцем в главной роли, свежий проект создателей участвовавшего в первом фестивале Realist сериала "Звезда андеграунда" под названием In Network, а также новый ситком лучшего режиссера Realist-2018 Гастона Арманьо Backstage - об обратной стороне съемок сериала.

В рамках основной программы можно будет увидеть два проекта из Казахстана - бодрый криминальный экшн Sheker и феминистскую драму "Ночные ведьмы", французскую версию "Голодных игр" под названием Bastards и "Очень странные дела" по-итальянски - сериал Per Aspera. Австралию на Realist представит живописный экологический анимадок There is no I in island, Швейцарию - злободневный, но весьма ироничный документальный веб о девушке, добровольно отправившейся служить в армию, Нидерланды - социальная драма Heat о людях в условиях аномальной жары. Не обойдется в этом году и без искрометных комедий, вроде американского The Pool про спасателей-неудачников, уругвайских The last youtuber про блогера, выживающего после зомби-апокалипсиса, и Maestra Venenо про сельскую учительницу, оказавшуюся в центре медийного скандала, израильский Dreckula про популярного в интернете вампира, бразильские жизненные зарисовки Romantics и бразильские ультракороткие скетчи Marcus & Mercier.

В связи с большим количеством российских проектов в конкурсе организаторы киносмотра приняли решение в этом году добавить номинацию "Лучший российский веб-сериал". Победителей определяет международное жюри. В него вошли Владимир и Олег Пресняковы, Максим Пежемский, Ольга Сутулова, Леандро Силва, Роуз оф Доллс и Жоэль Бассажэ. Жюри Основного конкурса раздаст награды за "Лучший веб-сериал", "Лучшую режиссуру", "Лучший сценарий", "Оригинальную идею", "Самый яркий персонаж" и "Лучший российский веб-сериал".

В жюри Конкурса первых серий входят представители российских онлайн-платформ. Они оценят девять проектов. Россию в этом блоке представляют экшн-комедия "УничтоЖанна", фантастика "Хаунд", драмеди "Миллениалы", креативным продюсером которого и исполнительницей главной роли выступила Анна Цуканова-Котт, сатира на мир телевидения "Основано на реальных событиях" и хоррор "Esc" c участием молодого актера Аскара Нигамедзянова, известного по сериалам "Колл-центр" и "Мир! Дружба! Жвачка!". Также в Конкурсе первых серий можно будет увидеть комедию про женщину, нанявшую себе няню (LADYSiTTER, США), драму про журналиста, который ради расследования нанимается PR-менеджером к продажному бизнесмену (In two minds, Германия), триллеры про жутковатого доктора (Sick Doctor, Китай) и ночного кассира автозаправки (Night Cashier, Германия).

Представители онлайн-платформ также примут участие в деловой программе фестиваля. Это круглые столы и дискуссии, а также Питчинг дебютантов, который проводится в рамках Международного фестиваля веб-сериалов REALIST и Нижегородского молодежного кинофорума.

Кстати

В рамках церемонии открытия был вручен спецприз Институту развития интернета (ИРИ) - "За поддержку веб-индустрии". "Традиционно мы вручаем на открытии фестиваля спецприз. В этом году мы хотим вручить спецприз за поддержку компании, благодаря идее создания которой в последнее время появилось огромное количество веб-контента. Мы вручаем спецприз гендиректору Института развития интернета Антону Ключкину", - объявил Антон Калинкин.