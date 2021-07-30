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30.07.2021 19:13
Рубрика: Власть

В Карелии отменили режим ЧС из-за лесных пожаров

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба правительства Карелии Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Фото: Пресс-служба правительства Карелии

В Карелии с 30 июля отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фото: Нина Слепцова / РИА Новости
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Но при этом на территории продолжает действовать особый противопожарный режим. То есть, ограничено посещение лесов в Лоухском, Калевальском, Кемском, Беломорском и Муезерском районах.

Режим чрезвычайной ситуации отменили в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами. На 30 июля удалось локализовать все крупные лесные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Нет новых больших возгораний.

Сегодня локализовали два пожара в Пряжинском и Суоярвском районах. Справляются еще с двумя - в Муезерском и Беломорском лесничествах, чтобы они не угрожали населенным пунктам.

Напомним, режим ЧС ввели в Карелии из-за сильных природных пожаров. Это дало возможность привлечь силы для их тушения и финансы.

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