В Петербурге День ВДВ пройдет без массовых мероприятий

В День ВДВ, который отмечается 30 июля, в Петербурге откажутся от массовых мероприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по законности и правопорядку.

Отказ от торжественных мероприятий обусловлен непростой эпидемической ситуацией. Петербуржцев призвали отказаться от посещения мемориальных и праздничных мест, чтобы не подвергать себя риску заражения.

Напомним, в Петербурге до 29 августа продлены коронавирусные ограничения, в соответствии с которыми в городе накладываются серьезные ограничения на проведение массовых мероприятий.

Из-за продления ограничений и непростой эпидемической ситуации в Петербурге на август 2022 года перенесен VK Fest.