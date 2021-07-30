Директора горевшего заповедника Утриш на Кубани обвинили в халатности

В следственном управлении СК по Краснодарскому краю закончили расследование уголовного дела против директора заповедника Утриш, где в августе 2020 года произошел сильнейший пожар. Огонь тогда уничтожил 126 гектаров леса и краснокнижных растений, были эвакуированы больше тысячи туристов.

Природе региона был нанесен невосполнимый ущерб. По приблизительной оценке, урон лесному фонду и экосистеме равняется миллиарду рублей. Директора заповедника обвиняют в халатности и мошенничестве с использованием служебного положения.

Следователи установили, что с 10 августа на территории Утриша действовал максимальный уровень пожарной опасности. Само собой, директор заповедника прекрасно об этом знал, но вместо того, чтобы усилить патрулирование и ограничить нахождение внутри зоны туристов, занимался коммерцией.

- Он определил инспекторам охраны обязанность обеспечивать деятельность коммерческого экскурсионного маршрута "Экскурсия по береговой линии заповедника", освободив их от выполнения прямых обязанностей патрулирования территории в закрепленном обходе, лишив государственных инспекторов возможности проведения патрулирования, профилактики пожарной безопасности и выявления фактов нарушения ее правил, - говорится в сообщении следственного управления СК по Краснодарскому краю.

В итоге из-за неосторожного обращения с огнем 24 августа начался пожар, который очень быстро разросся, а для тушения пришлось привлекать авиацию, в том числе из соседних регионов.

В Прокуратуре Краснодарского края сообщили, что по уголовному делу 56-летнего директора Утриша утверждено обвинительное заключение. Теперь дело передано в Анапский городской суд, где его и рассмотрят.

Обвинение предъявили и 37-летнему сыну директора, тоже за мошенничество. По данным следствия, отец взял его на работу в заповедник водителем и по совместительству инспектором охраны. По сути, работу инспектора он не выполнял, то есть назначение оказалось фиктивным, в итоге ему необоснованно выплатили около 190 тысяч рублей за счет Минприроды России.

Как сообщалось ранее, пожар в Утрише начался 24 августа 2020 года. Отдыхавших в лагунах туристов пришлось эвакуировать различным транспортом, в том числе катерами. Потушить огонь удалось только спустя двое суток с привлечением авиации. Спустя несколько дней против директора заповедника завели уголовные дела.