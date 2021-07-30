Samsung ответил на сообщения о возможном запрете Samsung Pay в России

В компании Samsung ответили на сообщения о возможном запрете платежной системы Samsung Pay в России.

"В данный момент мы изучаем полученные документы, никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании.

Ранее "Коммерсант" написал о том, что швейцарская компания "Сквин СА" подала иск к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd из-за использования в работе сервиса Samsung Pay технологий патента без согласия правообладателя. Решение должно вступить в силу через 30 дней, если ответчик не обжалует его.