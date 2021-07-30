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30.07.2021 18:43
Рубрика: Общество

Владимир Соловьев рассказал о стыковке модуля "Наука"

Текст: Наталия Ячменникова

Вчерашняя стыковка многоцелевого лабораторного модуля "Наука" с МКС стала одной из мировых новостей номер один. Напомним, 29 июля в 16 час 29 мин 06 сек по московскому времени лабораторный модуль "Наука" причалил к МКС. Миллионы людей могли это наблюдать в прямом эфире: "Роскосмос" вел прямую трансляцию.

Фото: РИА Новости
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Впервые за одиннадцать лет станция получила новый российский модуль. Его полет от стартовой площадки космодрома Байконур занял восемь дней.

Спустя какое-то время после стыковки космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей модуля "Наука" - об этом написало РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует НАСА. Двигатели "Науки" удалось отключить. Диктор трансляции уточнил, что двигатели запустились в 19.45 мск - во время интеграции модуля в состав МКС. И это привело к изменению положения станции в пространстве. Для того, чтобы компенсировать потерю ориентации в пространстве, на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".

Что же случилось после стыковки "Науки"? Сообщения во многих СМИ не отличались внятностью. Официальной четкой информации не было, а там где ее нет, всегда можно домысливать все, что угодно.

Сегодня на сайте Роскосмоса появился комментарий ситуации Владимира Соловьева, Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), руководителя полетом российского сегмента Международной космической станции. Приводим его полностью:

"29 июля многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был состыкован с Международной космической станцией. На всех этапах полета модуля система сближения "Науки" работала надежно и устойчиво. На ближнем участке сближения были замечены незначительные колебания, с которыми, безусловно, справилась система стыковки. Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что в свою очередь привело к механическому соединению.

Фото: Иван Степанов
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Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов - станции и модуля. Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом.

Эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда". В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и многоцелевого лабораторного модуля работают нормально. Создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией.

Сейчас экипаж занят выравниванием давления в модуле "Наука". Это достаточно длительная процедура, потому что общий объём модуля составляет около 70 кубических метров. Во второй половине дня экипаж откроет люки, войдёт в модуль, включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе. Главная оперативная группа управления работает в штатном режиме и управляет всем комплексом, включая модуль "Наука".

Общество Космос

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