Новости

Нарышкин: СВР фиксирует, когда россияне продвигают в США санкции против РФ 23:47
Эксперт объяснила, как определить фальшивые деньги с помощью смартфона 23:20
Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным 23:15
За сутки 91 военнослужащий выздоровел от коронавируса 23:04
Узбекистан запустил производство вакцины "Спутник V" 22:34
В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов 22:02
Европа в сезон отпусков встала в рекордных пробках 21:50
Правительство выделит деньги на поддержку системообразующих предприятий 21:34
СК задержал подозреваемых в убийстве гражданина Таджикистана в Брянске 21:24
В Казани встретили чемпионку Олимпиады в Токио Марту Мартьянову 21:09
Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки 20:10
"Динамо" вырвало победу у "Уфы" на последней минуте матча 19:53
ЦБ РФ может снизить цель по инфляции до 2-3% 19:10
Прокуратура: После нападения собаки младенец находится в тяжелом состоянии 19:06
Эрдоган винит поджоги в лесных пожарах в Турции 18:28
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 18:16
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной 18:10
В Подмосковье собака напала на двоих детей 17:49
В США вспыхнул скандал в приюте для несовершеннолетних мигрантов 17:44
Теннисистка Бенчич выиграла золотую медаль в женском одиночном разряде 17:42
Amazon получил в ЕС рекордный штраф в 746 млн евро 17:37
Проценко назвал симптомы "длинного" COVID-19 17:26
Джерард Батлер подал в суд на создателей "Падения Олимпа" 17:22
Российский модуль "Причал" для МКС отправили на Байконур 17:16
МИД РФ назвал сфабрикованным дело против осужденного за шпионаж Палецкиса 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
31.07.2021 23:20
Рубрика: Digital

Эксперт объяснила, как определить фальшивые деньги с помощью смартфона

Текст: Евгения Думанская

Подлинность купюр можно определить с помощью смартфона, рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
В Банке России отметили снижающееся качество фальшивых банкнот

Для этого есть специальные приложения, например, выпущенное Центробанком "Банкноты Банка России". Этот сервис не поможет автоматически определить подлинность купюры, но даст пользователю список признаков, на которые нужно обратить внимание, чтобы самостоятельно отличить фальшивку.

Есть сервисы, которые определяют подлинность купюр с помощью камеры смартфона. Например, "Сканер фальшивых денег" - это приложение позволяет проверять не только рублевые купюры, но также доллары и евро.

Можно проверить долларовую банкноту по базе данных с помощью приложения "Помощник проверки долларов". Как пояснила Ильичева в беседе с агентством "Прайм", эта программа однозначно дает ответ о том, что купюра настоящая, однако процедура проверки потребует от пользователя некоторой сноровки.

Кстати, в Банке России рассказали, что чаще всего мошенники во втором квартале 2021 года подделывали купюры номиналом 5000 рублей - таких фальшивок было обнаружено свыше семи тысяч.

Digital Гаджеты Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Захарова возмущена реакцией западных СМИ на выступление россиян в Токио
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа
В Госдуме сообщили о перспективах рассмотрения поправок об аннулировании прав
Эксплуатацию МКС планируется завершить в 2028 году