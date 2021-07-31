Эксперт объяснила, как определить фальшивые деньги с помощью смартфона

Подлинность купюр можно определить с помощью смартфона, рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Для этого есть специальные приложения, например, выпущенное Центробанком "Банкноты Банка России". Этот сервис не поможет автоматически определить подлинность купюры, но даст пользователю список признаков, на которые нужно обратить внимание, чтобы самостоятельно отличить фальшивку.

Есть сервисы, которые определяют подлинность купюр с помощью камеры смартфона. Например, "Сканер фальшивых денег" - это приложение позволяет проверять не только рублевые купюры, но также доллары и евро.

Можно проверить долларовую банкноту по базе данных с помощью приложения "Помощник проверки долларов". Как пояснила Ильичева в беседе с агентством "Прайм", эта программа однозначно дает ответ о том, что купюра настоящая, однако процедура проверки потребует от пользователя некоторой сноровки.

Кстати, в Банке России рассказали, что чаще всего мошенники во втором квартале 2021 года подделывали купюры номиналом 5000 рублей - таких фальшивок было обнаружено свыше семи тысяч.