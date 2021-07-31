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31.07.2021 10:59
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре на 400 тыс. рублей оштрафовали организаторов концерта Zivert

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Прикубанский районный суд Краснодара постановил взыскать административный штраф за проведение 7 июля в краевой столице концерта поп-певицы Юлии Зиверт с нарушениями антиковидных ограничений. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, оштрафованы администрация "Многофункционального спортивного комплекса", которая управляет спортивным комплексом "Баскет-Холл", где прошел концерт, а также организатор мероприятия компания "Стерео Город".

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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- Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на основании материалов, полученных из средств массовой информации, социальных сетей, установлено нарушение противоэпидемического режима. Превышение допуска посетителей в концертный зал более 50 процентов загрузки от его вместимости, - говорится в сообщении.

Концерт собрал несколько тысяч человек и по мнению Роспотребнадзора региона мог способствовать распространению коронавирусной инфекции среди зрителей. В итоге, суд решил оштрафовать каждого из фигурантов административного дела на 200 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, несогласованный с властями концерт Zivert прошел в краснодарском "Баскет-Холле" 7 июля. Спустя два дня глава региона Вениамин Кондратьев объявил об увольнении директора спортивного объекта.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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