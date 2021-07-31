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31.07.2021 05:09
Рубрика: Власть

В Минтрансе рассказали о плюсах появления беспилотных автомобилей на дорогах

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Запуск беспилотных автомобилей на российских дорогах снизит число погибших в ДТП на восемь процентов к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя министра транспорта РФ Кирилла Богданова.

Фото: РИА Новости
В России могут запустить беспилотные авиационные грузоперевозки

Он добавил, что использование автономных грузовиков на 15 процентов снизит себестоимость и на 25 процентов повысит скорость перевозки грузов. Эти показатели рассчитаны Минтрансом и заложены в стратегию цифровой трансформации. По словам Богданова, вместе с представителями бизнеса, грузоперевозчиками и разработчиками ведомство приступило к реализации проекта "Беспилотные логистические коридоры".

Замминистра уточнил, что сейчас практически ежедневно проводятся обсуждения этого проекта на площадке ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". В течение месяца планируется подготовить дорожную карту для экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева" не позднее следующего года. При этом полноценное коммерческое внедрение беспилотных перевозок планируется до 2024 года.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что на трассе Москва-Санкт-Петербург М11 может появиться инфраструктура для беспилотных грузовиков. Такая возможность рассматривается. "База технологическая для этого есть", - подчеркнул вице-премьер. Пилотный участок в 100 километров для таких автомобилей уже запущен на ЦКАДе, добавил он.