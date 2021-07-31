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31.07.2021 22:02
Рубрика: В мире

В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов

Текст: Александр Саможнев

В провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге леса. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения местного кризисного центра.

Фото: Иван Петров
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"Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - заявил Эрдоган. Трансляция выступления президента велась в Twitter.

Лесные пожары затронули популярные курорты Мармарис и Бодрум, где в качестве меры предосторожности эвакуировали гостей трех пятизвездочных отелей. Около ста российских туристов временно разместили в других отелях. Они отдыхают по линии туроператоров. Опасности для жизни людей нет, сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

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