Почему в старый мотор нельзя лить современную "синтетику"

Владельцы автомобилей-ветеранов, родом из прошлого века, задаются вопросом - можно ли заливать в их "олдтаймеры" и "янгтаймеры" современное синтетическое моторное масло. "РГ" разобралась в тонкостях вопроса.

Многие владельцы "Москвичей", "Волг", "Буханок" и "Жигулей" убеждены, что для наилучшей работы силовых агрегатов их ретро-машин наилучшим образом подойдет современная синтетика, которая в теории должна облегчить пуск двигателя зимой, снизить трение рабочих деталей мотора, уменьшить расход топлива, а заодно и прочистить уже не новый мотор благодаря включенным в состав современных лубрикантов присадкам.

К сожалению, в большинстве случаев владельцы, стремящиеся "омолодить" моторы своих машин таким образом, терпят фиаско. Самые печальные последствия происходят, когда перед сменой "минералки" на "синтетику" обходятся без промывки мотора так называемой "пятиминуткой" или специальным промывочным маслом.

Первые средства, как известно, достаточно эффективно избавляют двигатели от шлаковых отложений, а вторые, что еще более важно, удаляют из двигателя остатки прежнего масла. В противном случае примерно 15% "отработки" остается в моторе после стандартной процедуры слива.

Что происходит в итоге? После заливки нового синтетического масла остатки "отработки" не смешиваются со свежей смазкой и образуют расслаиваемую эмульсию. Соответственно, трущиеся детали двигателя начинают смазываться неравномерно, а циркуляция смазывающей жидкости нарушается, что приводит к ускоренному износу силового агрегата.

Еще одна "бомба замедленного действия" - высокие моющие свойства современных синтетических моторных масел. Поскольку такой лубрикант заливается в двигатели, отработавшие не одну и не две сотни километров, в них почти наверняка имеется нагар. Современная "синтетика" начинает интенсивно счищать эти многолетние отложения, а те неизбежно забивают каналы, да и масляный фильтр при такой шлаковой бомбардировке быстро загрязняется и перестает выполнять свои функции.

Понятно также, что синтетическое масло при смешении с остатками минералки быстро деградирует, что, к слову, можно увидеть невооруженным глазом, посмотрев на масляный щуп. Уже через 2-3 тыс. километров пробега автомобиля "синтетика" станет черной.

Наконец, старые моторы попросту не рассчитаны на такое текучее масло, как современная синтетика. К примеру, уплотнители, которые ставили на моторы советских машин тридцати- и сорокалетней давности попросту не могут удержать современный текучий лубрикант.

Как следствие, очистившиеся от нагара сальники и уплотнители "древних" моторов неизбежно будут терять герметичность, а двигатель начнет "потеть" - на корпусе силового агрегата, а затем и на асфальте под моторным отсеком появятся следы масла - верный признак того, что мотор не справляется с текучей "синтетикой". Таким образом можно приговорить мотор, который мог бы проработать еще несколько сотен километров буквально за 10 тыс. км пробега.

Вывод очевиден - если вы владелец стареньких "Жигулей" или "Москвича" и решили перейти на синтетическое моторное масло, слейте его уже после двух-трех тысяч километров пробега автомобиля, после чего промойте двигатель, избавив его от скопившейся грязи. Однако куда более дальновидным решением будет остаться на "минералке" или как минимум "полусинтетике".

Проблема, впрочем, состоит в том, что простейшие минеральные масла, отлично подходящие к машинам родом из СССР, сегодня почти не производят. Исключение - несколько отечественных брендов, выпускающие "минералку" в небольшом ассортименте.

Если выбор сделан в пользу такой смазывающей жидкости, ее желательно менять вдвое чаще рекомендованного срока, примерно через 5 тыс. км. пробега. Лучшим же выбором станут качественные полусинтетические масла, которые обладают значительным по объему пакетом качественных присадок, не страдают сильным угаром, легко удерживается уплотнителями вазовской "классики" и ее современников.