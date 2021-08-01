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Рубрика: Власть

Пушков назвал "Северный поток-2" крупным фактором мировой политики

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал принятый в Конгрессом США законопроект о финансировании госдепартамента. Данный документ также лишает президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток-2".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Как написал российский сенатор в своем Telegram-канале, газопровод превратился в крупный фактор мировой политики, а роль России в европейских и мировых делах куда значительнее, чем это пытаются доказать "глупцы", рассуждающие о России как "региональной державе". По словам Пушкова, в свое время в такую "понятийную ловушку" попали экс-президент США Барак Обама, сенаторы Джон Маккейн и Митт Ромни.

На деле "Северный поток-2" и энергетическая политика России превратились в одну из самых заметных тем мировой политики. "Региональная держава"?, - уточнил Пушков, напомнив, что именно с Россией - единственной страной в мире - США ведут переговоры о стратегической стабильности, а конгресс готов из-за нее вступить в конфликт с Белым домом. Сенатор призвал "не смешить людей".

Ранее Алексей Пушков оценил заявление председателя фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамия о том, что непубличная часть встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет на "повышенных тонах" после соглашения Вашингтона и Берлина по "Северному потоку-2".

Жаль, что мир не станет свидетелем того, как Зеленский устроит выволочку Байдену, пошутил Пушков. Перед лицом грозного президента Украины Байдену остается лишь еще раз перенести визит, бежать прочь от его гнева, иначе американский лидер рискует отношениями с Украиной! Однако, отметил сенатор, этого не произойдет, так как Киеву некуда больше податься. А о гневе Зеленского, с которым он якобы приедет к Байдену, пусть и дальше рассказывают легковерной украинской публике, заключил Пушков.

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