В Карелии значительно уменьшилось число лесных пожаров

В Карелии на утро 1 августа зафиксированы шесть лесных пожаров на площади 11,2 тысячи гектаров. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

И добавили: шесть пожаров локализованы. Очаги отмечаются на территории трех муниципалитетов - Муезерского, Пряжинского и Суоярвского. Здесь выгорели болота.

Напомним, с 30 июля в республике отменили режим ЧС по причине стабилизации ситуации с возгораниями. Однако на территории продолжает действовать особый противопожарный режим, ограничено посещение лесов в Лоухском, Калевальском, Кемском, Беломорском и Муезерском районах.

Населенным пунктам пожары не угрожают. Капельским огнеборцам помогали тушить возгорания специалисты из соседних регионов, оказали поддержку и военные ЗВО. Они сбрасывали воду с вертолетов Ми-8.