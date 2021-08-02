Билл Гейтс официально развелся со своей супругой Мелиндой

27-летний брак Билла и Мелинды Гейтс официально распался - почти через три месяца после того, как они объявили о разводе. Судья подписал документы о разводе пары в понедельник, сообщает TMZ. В последних документах, оказавшихся в распоряжении СМИ, отмечается, что Мелинда не изменит фамилию.

Все их имущество будет поделено на основании договора о разделении, который они подписали, с указанием того, кто и на что будет иметь право после расторжения брака. Их брачный договор направлен на поддержку детей, отметили бывшие супруги. У Гейтс нет несовершеннолетних детей, поэтому им не придется заниматься вопросами опекунства и поддержки.

Состояние Билла Гейтса, соучредителя Microsoft, оценивается в более 130 миллиардов долларов, а это означает, что его супруга Мелинда Френч Гейтс может получить более 65 миллиардов долларов в результате развода. На следующий день после того, как Мелинда подала на развод, Билл отписал ей акции почти на два миллиарда долларов, а затем передал ей 25 миллионов акций мексиканского представительства Coca-Cola. В совместном заявлении, опубликованном 3 мая в Twitter, Билл и Мелинда Гейтс сказали: "После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. Мы продолжаем разделять веру в нашу миссию и продолжим совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара на следующем этапе нашей жизни". Фонд Билла и Мелинды Гейтс построил планы на тот случай, если его сопредседатели не смогут работать вместе из-за их развода, отмечала телекомпания BBC.

Как ранее сообщала "РГ", Мелинда Френч Гейтс искала адвокатов по разводам в 2019 году, примерно в то же время, когда всплыли связи ее супруга с Джеффри Эпштейном, осужденным за преступления на сексуальной почве. Встречи Гейтса с Эпштейном приводили ее в "ярость".