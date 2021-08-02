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02.08.2021 14:27
Рубрика: Власть

Депутат ГД Ирина Белых прокомментировала Указ о создании комиссии по историческому просвещению

Текст: Любовь Проценко
Создание межведомственной комиссии по историческому просвещению оптимизирует и совершенствует работу, проводимую в России, а также поможет в борьбе с попытками фальсификации истории. Так считает депутат Государственной думы Ирины Белых.
Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев

Напомню, президент России Владимир Путин подписал Указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, ее председателем назначен помощник Президента Владимир Мединский. В состав комиссии войдут представители Администрации президента, силовых структур, аппарата Совета безопасности, Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства Просвещения, а также Росархива, РАН, Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества и других профильных структур. Ирина Белых рассказала:
Комментарий к статье Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев"

- Как куратор образовательных патриотических проектов считаю создание такой структуры важным шагом в деле развития исторического просвещения в нашей стране. Бережное и уважительное отношение к культурному и духовному наследию наших предков - это необходимый аспект в воспитании подрастающего поколения. Естественно, что это направление требует эффективного взаимодействия многих государственных структур. И создание Владимиром Владимировичем Путиным межведомственной комиссии оптимизирует и совершенствует эту необходимую и актуальную работу.

По ее словам, комиссия будет способствовать развитию научно-образовательной сферы, а также системно и на всех уровнях противодействовать попыткам фальсификации исторической правды, что крайне важно в современной политической реальности.

Ранее депутат ГД Ирина Белых предложила создать общероссийский единый интернет-портал великих соотечественников. Эта инициатива уже активно поддержана представителями общественных организаций.

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