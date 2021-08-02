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Рубрика: Экономика

ФАС согласовала предельную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак"

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Цена за 50 доз составит 21 650 рублей, что соответствует ранее согласованным ценам (433 рубля за 1 дозу)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

Вакцина "КовиВак" включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Вакцина "КовиВак" - третья российская вакцина от коронавируса, она была зарегистрирована в феврале. Разработчик препарата - Центр им. Чумакова.

По данным разработчиков, продолжительность иммунитета, который дает вакцина, составляет восемь месяцев. Эффективность препарата - более 80%.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство ФАС Вакцинация от коронавируса

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