ФАС согласовала предельную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак"

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак".

"Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Цена за 50 доз составит 21 650 рублей, что соответствует ранее согласованным ценам (433 рубля за 1 дозу)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

Вакцина "КовиВак" включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Вакцина "КовиВак" - третья российская вакцина от коронавируса, она была зарегистрирована в феврале. Разработчик препарата - Центр им. Чумакова.

По данным разработчиков, продолжительность иммунитета, который дает вакцина, составляет восемь месяцев. Эффективность препарата - более 80%.