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02.08.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Как изменились цены на новые автомобиле в июле

Текст: Юрий Зубко
Фото: Виктория Чернышева Фото: Виктория Чернышева
Фото: Виктория Чернышева

Цены на новые легковые автомобили в России продолжают расти. Эксперты портала "Авто.ру" выяснили, что только в июле этого года 20 автопроизводителей переписали прайс-листы на свои модели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Неожиданно самый резкий рост цен зафиксирован на автомобилями УАЗ - эти машины подорожали почти на 3%, хотя в абсолютных показателях это только 35 тысяч рублей. Кроме того, наиболее заметно выросли цены на Genesis (плюс 2,5%) и Lada (плюс 2,2%).

Сильно подорожали и модели Audi. Так, стоимость Q5 Sportback и Q5 выросла на 5,2 и 6% (247-300 тысяч рублей). В то же время корейские Genesis GV80 и G90 теперь стоят на 200-300 тысяч рублей больше.

Среди автомобилей массовых брендов заметно увеличились цены на некоторые версии Volkswagen Touareg - плюс 157 тысяч рублей, Honda Pilot и Mitsubishi Outlander - плюс 100 тысяч рублей каждый.

Ранее дилеры рассказали, что в третьем квартале 2021 года цены на легковые автомобили вырастут в среднем на один-пять процентов. Причина этого - инфляция, колебания курса валют и смена модельного года в зависимости от марки. Плюс нехватка полупроводниковых чипов.

#Lada #Volkswagen #Audi #Honda