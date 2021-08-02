На базе ВВС в Шотландии садится самолёт, но не военный, а пассажирский. Хотя встречают его как раз-таки военные, явно намеренные провести спецоперацию: насколько известно, на рейсе случился теракт, оба пилота мертвы. Кто управляет судном - вопрос. Потом вдруг на землю сходит пацан младшего школьного возраста. И включается его большой флешбек.

Из флешбека сразу становится понятно, что террористы на борту действительно были. Но также была там мама пацана, женщина по имени Надя с симптомами подозрительной хвори - острой светобоязнью, скажем. Ну и чего, в самом деле, вокруг да около ходить, будто трейлеров не смотрели: все знают, что "Кроваво-красное небо" - кино про вампиров. Вернее, кино про вампиров на самолёте. А ещё вернее - кино про вампиров на самолёте, который захвачен вооружёнными преступниками. То есть да - "Воздушный маршал" встречается с ужастиком про кровососов; пожалуй, лучшая за последнее время формула жанровой эксплуатации.

И соответствующий хит-парад ярких моментов. Упыриха - аутентично лысая, остроухая, клыкастая (на то режиссёр Петер Торват и немец) - лакомится эритроцитами в багажном отделении. Самый зловредный, психованный антагонист (классный актёр Александр Шеер его, кстати, играет) тоже превращается в чудище - со всеми предсказуемо и буквально вытекающими. Заложники истерят. Кому-то кустарным образом ампутируют укушенную руку - лишь бы вампирская зараза не успела разойтись по организму. А кто-то, наоборот, сам захочет обратиться - из соображений сугубо прагматических.

Причём весь этот упоительный хаос - в замкнутом пространстве на высоте в сколько-то тысяч метров: пускай мы заранее знаем, что лайнер приземлится, ощущения не теряют остроты. Поскольку каждое избитое клише, каждый заезженный приём герметичного триллера, каждую цитату из поделок эпохи VHS фильм Netflix лихо скармливает вампирам, и до того оно получается занятно, свежо, забавно, что даже странно, почему раньше никому подобная - очевидная, казалось бы - концепция в голову не пришла.

С другой стороны, Blood Red Sky, как и всякий уважающий себя современный трэш, пытается претендовать на нечто большее. То про фондовые рынки ляпнет, то малоуместный политический комментарий выдаст, то исламофобию осудит... К тому же, само собой, никуда сейчас без актуальных коронавирусных аллюзий: вампиризм в данном случае - смертельно опасная болезнь, которая молниеносно распространяется в условиях тесноты. Плюс, чтобы мало не показалось, добавлена целая драматическая арка: Надя ведь не только монстр, но и мать, мотивированная не столько жаждой крови, сколько родительской любовью.

Такой, в общем, полёт - два часа без пристёгнутых ремней где-то между нелепым, смешным, трогательным, идиотским и жутким. Кое-что, конечно, стоило сократить; кое-что - например, нудные объяснения, как героиня дошла до жизни упырской, - вообще без зазрения совести выкинуть. Но даже так - сплошное guilty pleasure. Особенно для тех, кто уже и забыл, что правильное, честное кино про вампиров - это не Паттинсон гламурный, не Том Круз с начёсом, а нажористый хоррор категории B.

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