Вышел русский трейлер хоррора "Кроваво-красное небо"

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован эффектный официальный локализованный тизер-трейлер хоррора "Кроваво-красное небо" (Blood Red Sky).

Синопсис. Группа террористов пытается захватить самолет, выполняющий трансатлантический рейс. Но к большой их неудаче на борту оказывается "молодая женщина с загадочным заболеванием" и сыном. Более того - женщина эта буквально монстр, ради спасения ребенка выпускающая на волю свое внутреннее чудовище, которое пыталась обуздать.

Похоже, здесь нас ждет одна из самых занятных трактовок истории Джекила и Хайда.

Режиссер и соавтор сценария германо-американского проекта - Петер Торварт (второй "Эксперимент", "Верняк"). В ролях: Пери Баумайстер ("Последнее королевство"), Грэм Мактавиш ("Хоббит", "Проповедник", "Побег"), Доминик Пёрселл ("Побег", "Доктор Хаус"), Роланд Мёллер ("Рыцари справедливости"), Александр Шеер ("Карлос"), Чиди Аджуфо ("Джентльмены"), Синед Фелпс ("Карнивал Роу", "Чудотворцы"), Ребекка Дайсон-Смит ("Ход королевы").

Премьера - 23 июля.

Оригинальный ролик.