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02.08.2021 10:54
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг рассказал, когда выйдет серийный электромобиль Aurus

Текст: Константин Руссов

В рамках старта серийного производства седана Aurus Senat в мае 2021 года был представлен прототип водородомобиля. В Минпромторге рассказали, что такой автомобиль может появиться в товарном виде уже через несколько лет.

Как заявил глава ведомства Денис Мантуров в интервью РБК-ТВ, электромобили Aurus, в том числе на водородных топливных элементах, готовые к поставкам на рынок, могут увидеть свет в 2024 году.

Серийный Aurus Senat оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового 598-сильного двигателя V8 объёмом 4.4 литра, электромотора мощностью 63 л.с., встроенного в автоматическую трансмиссию КАТЕ. Седан комплектуется системой полного привода.

Аналогичный гибрид получит внедорожник Komendant, производство которого намечено на следующий год.

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#Кортеж