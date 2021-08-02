Минпромторг рассказал, когда выйдет серийный электромобиль Aurus

В рамках старта серийного производства седана Aurus Senat в мае 2021 года был представлен прототип водородомобиля. В Минпромторге рассказали, что такой автомобиль может появиться в товарном виде уже через несколько лет.

Как заявил глава ведомства Денис Мантуров в интервью РБК-ТВ, электромобили Aurus, в том числе на водородных топливных элементах, готовые к поставкам на рынок, могут увидеть свет в 2024 году.

Серийный Aurus Senat оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового 598-сильного двигателя V8 объёмом 4.4 литра, электромотора мощностью 63 л.с., встроенного в автоматическую трансмиссию КАТЕ. Седан комплектуется системой полного привода.

Аналогичный гибрид получит внедорожник Komendant, производство которого намечено на следующий год.