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31.05.2021 15:33
Рубрика: Российский автопром

НАМИ разработал Aurus на водороде: аналогов в мире нет

Текст: Константин Руссов

В рамках старта серийного производства седана Aurus Senat в ОЭЗ "Алабуга", Республика Татарстан, был презентован опытный образец автомобиля на водороде.

Фото: Валерий Карташов
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Разработкой прототипа занимался Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП "НАМИ".

"Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день - и это не фраза речи - является единственным в мире (в своём классе), кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе", - рассказал присутствующий на церемонии запуска серийного выпуска глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В этом проекте работает команда молодых высокопрофессиональных специалистов, которые продолжают развивать начатое дальше", - передает слова Мантурова журналист "РГ" Валерий Карташов.

Подробности о прототипе водородного Aurus не раскрываются.

Что касается бензинового Aurus Senat, то в дилерских центрах автомобили появятся уже на следующей неделе. В 2022 году компания планирует начать экспортировать автомобили на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки. Цена базовой версии - 18 млн рублей.

#Кортеж