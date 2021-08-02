В Приамурье частично возобновилось движение по федеральной трассе

К часу дня дорожники частично восстановили размытый участок федеральной трассы "Амур" в Магдагачинском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.

"По состоянию на 13.20 на данном участке федеральной трассы открыто реверсивное движение", - говорится на сайте ведомства.

Работы по восстановлению оставшейся части дорожного полотна продолжаются. По предварительным данным, они завершатся к концу дня. А пока для водителей и пассажиров, застрявших на трассе, организовали подвоз воды. На месте дежурит бригада скорой помощи.

Напомним, участок на 1225-м километре автодороги "Амур" размыло в воскресенье, там образовался провал. Движение транспорта было приостановлено. Проверку инцидента начала прокуратура.