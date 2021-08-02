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02.08.2021 11:28
Рубрика: Происшествия

В Челябинске замглавы минстроя отдали под суд по делу шорт-трека

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о хищениях при строительстве регионального центра по шорт-треку в Ледовом дворце. Скамью подсудимых вместе с бывшим замминистра строительства разделят руководитель осуществлявшего приемку работ ОГКУ и директор фирмы-подрядчика, положивший в карман более 15 миллионов бюджетных рублей.

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- Установлено, что в 2018-2019 годах обвиняемые совместно похитили бюджетные средства при строительстве регионального центра по шорт-треку при Ледовом дворце "Уральская Молния", - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Бывший заместитель министра строительства и руководитель принимавшего работы ОГКУ "Челябоблинвестстрой" получили от директора фирмы-подрядчика взятки в размере 2,2 и 1,5 миллиона рублей за заключение и оплату иных контрактов. Легализуя незаконные средства, руководитель ОГКУ приобрел дорогой автомобиль.

В зависимости от степени участия фигурантам предъявлены обвинения по трем статьям УК - о взятках и мошенничестве в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем.

Стоит отметить, что директор фирмы, с завидной регулярностью получавшей подряды на строительство спортивных объектов в Челябинской области, проходит главным обвиняемым по делу о строительстве биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, во время которого были похищены около 40 миллионов рублей. Это дело передали в суд еще в апреле.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД региона осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

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