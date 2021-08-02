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02.08.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota начала разработку дизель-гибрида для Land Cruiser

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Известно, что Toyota не верит в чистые электрокары и неоднократно выступала с критикой подобных транспортных средств. Другое дело - гибриды, и в компании начали разработку новой трансмиссии, которой укомплектуют в том числе и новый Land Cruiser Prado.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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О начале работ по новому дизель-гибриду сообщает издание The Best Car. Информации почти нет никакой. Известно лишь, что объём двигателя внутреннего сгорания в составе установки будет от 2.5 литра.

Toyota Land Cruiser Prado, как ожидается, сменит поколение летом 2023 года, а уже в 2024 году получит гибридную силовую установку с ДВС объёмом 2.5 литра.

Также издание пишет, что новое поколение гибридов унифицируют для нескольких моделей, в том числе для вэнов Hiace и Granace.

По предварительной информации, новый LC Prado будет оснащаться прежними турбодизелем 2.8 литра и бензиновым агрегатом 2.7 литра, коробки передач - 6- и 8-диапазонные "автоматы".

Цена актуальной генерации Toyota Land Cruiser Prado в России - от 3 064 000 рублей.

#Toyota