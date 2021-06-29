Выпуск нового Toyota Land Cruiser Prado отложили до 2023 года

В конце 2020 года вместе с информацией о сроках выхода нового Land Cruiser 300 назывались и сроки появления "младшего брата" - Land Cruiser Prado: зима 2022-го. Однако внедорожник может задержаться.

Как пишет Best Car Web со ссылкой на дилеров марки в Японии, новый LC Prado придётся ждать до августа-сентября 2023 года.

По данным сайта, в 2022 году Toyota намерена обновить ряд других моделей, в числе которых минивэны Toyota Noah/Voxy и Alphard, выпустить кроссовер Crown. История о выходе Toyota Crown SUV тёмная: в Китае выпускается Crown Kluger, но то перелицованный Highlander.

Предполагается, что размер колёсной базы нового LC Prado будет на 50 мм больше, чем у нынешней модели. Предполагаемая длина - 4825 мм (- 15 мм), ширина - 1885 мм (+ 30 мм), высота - 1835 мм (- 60 мм).

По предварительной информации, новый Land Cruiser Prado будет комплектоваться дизелем 2.8 литра и бензиновой "шестёркой" с двойным турбонаддувом. Гибридная версия появится не ранее 2024 года.