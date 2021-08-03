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03.08.2021 17:05
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ скоро начнет отгружать в салоны новую версию Lada Granta

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В мае текущего года АвтоВАЗ запустил продажи Lada Granta с телематической системой Lada Connect. До сих пор комплекс был доступен к покупке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае. Теперь новая версия Granta появится и в других регионах страны.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как сообщает Лада.онлайн, в августе запланирована централизованная поставка первой партии товарных Granta с Lada Connect.

Кроме того, в ближайшие месяцы в дилерской сети российской марки все тестовые Granta будут заменены на экземпляры в комплектациях Luxe и Luxe Prestige с пакетом Lada Connect.

Фирменная телематическая система Lada позволяет дистанционно управлять функциями автомобиля. К примеру, через приложение на смартфоне можно открывать и закрывать двери и багажник, управлять системой кондиционирования, запускать двигатель, проверять уровень топлива и заряда аккумулятора. Доплата за Lada Connect составляет 12 000 рублей. В эту сумму входит три года обслуживания.

Кстати говоря, АвтоВАЗ разрабатывает сервис подписки на модели Lada. Сервис должен заработать в следующем году.

#Lada