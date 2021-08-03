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Джейсона Момоа взбесил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов"

Новости
    03.08.2021, 18:40
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джейсон Момоа, известный как кхал Дрого из "Игры престолов", Аквамен и главный герой "Видеть", дал большое интервью газете The New York Times.

Фото: kinopoisk.ru
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Судя по стенограмме беседы, между интервьюером и интервьюируемым в какой-то момент возникла напряжённость. Всё началось с того, что журналист решил провести для актёра ликбез по т.н. "новой этике", заявив, что сцена изнасилования Дейенерис (Эмилия Кларк) кхалом "выглядит как принадлежащая к устаревшим формам искусства", так как не учитывает современное отношение передовых слоёв общества к правам женщин. В связи с этим он поинтересовался, не жалеет ли Момоа о том, что снялся в этом эпизоде.

Актёр, не скрывая недоумения, признался, что его ещё никогда не спрашивали о том, жалеет ли он о какой-либо роли. При этом подчеркнул, что эта сцена далась ему "очень, очень, очень тяжело", однако она призвана "показать Дрого и его стиль - вроде Чингисхана".

После этого разговор зашёл о других проектах, но в самом конце, уже прощаясь, раздосадованный Джейсон сам вернулся к поднятой теме, заявив, что вопрос был ему крайне неприятен.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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"Это просто гнусно - перекладывать на меня ответственность за решение, играть что-либо или нет. Как будто у актёра есть такой выбор. Нет у нас такого выбора. Для этого есть продюсеры, сценаристы, режиссёры. Ты не можешь просто так прийти и сказать: "Я не буду этого делать, потому что это теперь не кошерно и не соответствует текущему политическому климату". Так не бывает. Так что этот вопрос был довольно мерзкий. Просто хотел, чтобы вы об этом знали", - сказал актёр.

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