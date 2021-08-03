ФСБ показала кадры задержания консула Эстонии

Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры встречи с российским гражданином и задержания в Санкт-Петербурге эстонского дипломата Марта Лятте.

"Федеральная служба безопасности, вы задержаны при попытке получения закрытой информации от российского гражданина", - сразу несколько сотрудников ФСБ аккуратно берут под руки эстонского консула. Эстонец при этом улыбается на камеру.

По данным ЦОС ФСБ, высланный из России в июле эстонский консул Март Лятте пытался получить через россиянина сведения о планах РФ в Арктике.