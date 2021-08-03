В ФСБ раскрыли детали задержания эстонского консула

Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте пытался выяснить закрытую информацию о планах России в Арктике. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с <…> россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", - передает сообщение ЦОС ТАСС.

После одной из таких встреч, 6 июля, дипломата и задержали, отметили в федеральной службе. Уже 7 июля он был объявлен "persona non grata", напомнили 3 августа в МИД России.