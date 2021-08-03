Haval Jolion не успевают собирать: завод перейдет на новый режим работы

В июле 2021 года Haval Jolion стал третьей моделью марки по количеству реализованных автомобилей. Растущий спрос на кроссовер изменит режим работы завода Great Wall под Тулой.

С сентября предприятие будет переведено на двухсменный режим работы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Haval сообщает агентство "Автостат". На данный момент производительность завода составляет 170 автомобилей за смену.

В России продажи Haval Jolion начались в мае 2021 года. Кроссовер построен на новой платформе Great Wall - L.E.M.O.N.

Jolion оснащается бензиновым двигателем 1.5 литра мощностью 143 или 150 л.с. в зависимости от типа привода. Полноприводные варианты предлагаются только с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, для моноприводного Jolion также доступна 6-скоростная "механика". Цены на Haval Jolion начинаются от 1 259 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о препарировании Haval Jolion "Клубным сервисом": посредственный антикор и "шумка" по советским заветам.