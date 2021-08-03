Новый премиальный кроссовер разбили через 300 км после покупки

Продажи компактного кроссовера Genesis GV70 стартовали в США совсем недавно. Но один из товарных экземпляров уже попал в серьезное ДТП.

Разбитый автомобиль красного цвета выставили на продажу на площадке Copart. Модель корейской премиум-марки успела проехать всего 179 миль (288 километров).

Повреждения кроссовера пришлись на правую боковую часть. У машины в салоне раскрыты боковые подушки безопасности и шторки безопасности. При каких обстоятельствах GV70 оказался в таком состоянии, не сообщается.

Несмотря на тяжелые повреждения, автомобиль находится на ходу. Владелец оценил свой разбитый кроссовер в 53 964 доллара (3 940 000 рублей). При этом новый GV70 стоит от 41 000 долларов (около 2 990 000 рублей).

Ремонт этого экземпляра обойдется недешево. Не исключено, что будущий покупатель и вовсе сдаст машину на запчасти. За кузовные детали, элементы экстерьера и интерьера, а также техническую часть можно выручить крупную сумму. Данный GV70 оснащается 3,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 380 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Что касается России, то Genesis привезет новый кроссовер GV70 и обновлённый седан G70 в нашу страну осенью текущего года.

Фото: www.copart.com