Genesis рассказал, когда привезет в Россию доступные модели

Самые доступные модели бренда Genesis - седан G70 и кроссовер GV70 - доберутся до России осенью этого года. В настоящее время проводятся сертификационные процедуры новинок.

Премьера обновлённого седана Genesis G70 состоялась в сентябре 2020 года. Модель получила внешность в соответствии с новым корпоративным стилем марки, а также слегка подретушированный салон, основной обновкой которого стала мультимедиа с широкоформатным дисплеем.

Линейка двигателей осталась нетронутой: в Южной Корее модель представлена с бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 3,3 литра мощностью 252 и 370 л.с., а также турбированным дизелем 2,2 литра мощностью 202 л.с. Все без исключения агрегатируются 8-ступенчатым "автоматом".

В России дореформенный Genesis G70 стоит от 2 520 000 рублей, во всех комплектациях модель полноприводная.

Genesis G70. Фото: Пресс-служба Genesis

Кроссовер GV70 был рассекречен в октябре 2020 года. Новинка получила те же силовые агрегаты, что и соплатформенный G70, но двигатели получили большую мощность: дизель форсировали до 210 сил, а бензиновые агрегаты - до 304 и 380 л.с. Корейский премиум-SUV доступен к покупке с задним и полным приводом.

Напомним, что в 70-м семействе Genesis с недавнего времени присутствует универсал, но модель в таком типе кузова доступна лишь на европейском рынке.

Genesis GV70. Фото: Пресс-служба Genesis