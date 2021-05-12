Genesis пошел на поводу у европейцев и выпустил универсал G70

Марка Genesis показала G70 Shooting Brake, который был создан с учётом специфики нового рынка - Европы. Продажи автомобиля начнутся до конца года, летом стартует приём заказов.

Рестайлинг седана G70 был проведён осенью 2020 года: модель получила фары и фонари в виде фирменных двойных параллельных секций, изменённые бамперы и некоторые кузовные элементы. Фронтальная часть универсала идентична седану. Покатая линии крыши завершается большим спойлером, фонари разделены и представлены четырьмя элементами.

В салоне G70 Shooting Brake ожидаемо повторяет седан.

Габариты новинки тоже как у G70: длина составляет 4685 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1400 мм, колёсная база - 2835 мм. Объём багажного отделения больше на 40% и равен 462 литрам.

В Европе Genesis G70 Shooting Brake предложат с турбодизелем мощностью 202 л.с. и бензиновыми "четвёрками" мощностью 197 и 252 л.с., которые работают в паре с 8-диапазонной автоматической КП. Привод - задний и полный.

Напомним, в Европе Genesis планирует обходиться без дилеров.

Фото: Пресс-служба Genesis.