Genesis выходит на европейский рынок без дилеров

После китайского рынка премиум-бренд Genesis решил выйти и на европейский. Летом этого года в странах ЕС появятся седан G80 и кроссовер GV80. Затем выйдут G70 и GV70, а также недавно представленный электрический седан Electified G80. А вот флагманский G90 в Старый Свет поставлять не планируют.

Интересно, что корейцы решили обойтись без дилеров, сконцентрировавшись на онлайн-торговле с доставкой и персональными помощниками. Автомобили можно будет увидеть только в компактных шоу-румах: сначала их планируется организовать в Мюнхене, Цюрихе и Лондоне.

В ноябре прошлого года Genesis отметил свое пятилетие. Марка появилась в Южной Корее, а затем машины доехали до США, Австралии, России и стран Ближнего Востока.

По итогам трех месяцев 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 472 автомобиля, что на 10% больше по сравнению с прошлом годом.

Напомним, в этом году бренд представит в России две новинки: во втором квартале состоится выход обновленного седана Genesis G70 и среднеразмерного кроссовера GV70.