Genesis готовит для России две новинки

"Российская газета" выяснила у пресс-службы Hyundai, какие новинки подготовит премиум-суббренд Genesis для России в 2021 году.

Итак, во втором квартале следующего года состоится выход седана Genesis G70 с приставкой FL (Facelift) и среднеразмерного кроссовера GV70.

Продажи обновлённого G70 уже стартовали в Южной Корее. Автомобиль получил свежий дизайн экстерьера и новую мультимедийную систему.

Заднеприводный седан предлагается с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 252 л. с., с турбированным мотором V6 объёмом 3,3 литра (370 л. с.) и с 202-сильным дизелем. Коробка - безальтернативный 8-ступенчатый "автомат".

GV70 официально был рассекречен в октябре. Несмотря на то, что GV70 унифицирован с G70, кроссовер будет доступен как с задним приводом, так и с полным. Силовые агрегаты аналогичны седану. Genesis GV70 составит конкуренцию Mercedes-Benz GLC/GLC Coupe, Audi Q5, BMW X3 и X4.