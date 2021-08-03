Объявлены российские цены на обновленный Lexus ES

Марка Lexus объявила о начале предварительных заказов на обновленный седан ES, а также назвала цены на автомобиль. Стоимость модели начинается от 3 312 000 рублей.

Автомобиль получил ряд улучшений: оптимизированную подвеску, новый для модели двигатель и ряд передовых технологий для безопасности и комфорта.

Рестайлинговый ES оснащен обновленной системой мультимедиа с сенсорным дисплеем и комплексом сервисов Lexus Connected Services.

Бизнес-седан получил двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. с увеличенной степенью сжатия, системой изменения фаз газораспределения и комбинированным впрыском. В паре с ним идет бесступенчатая автоматическая трансмиссия Direct Shift CVT.

Lexus ES также поставляется на наш рынок с уже известной силовой установкой объемом 2,5 л и мотором V6 объемом 3,5 л (мощность 200 л.с. и 249 л.с. соответственно). Два более мощных мотора агрегированы с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией для достойной динамики и бесшовного переключения передач.

Напомним, в начале лета состоялась премьера нового Lexus NX.

Фото: Пресс-служба Lexus.